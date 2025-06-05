В Челябинске осужден экс-работник завода железобетонных изделий за подкуп

Курчатовский районный суд Челябинска признал виновным в получении коммерческого подкупа бывшего начальника цеха реализации завода железобетонных изделий (ООО «ЖБИ74»). Его приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии и штрафу на сумму более 3,2 млн руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что с октября 2017-го по ноябрь 2021 года сотрудник завода, являясь начальником цеха, получил коммерческий подкуп от организации на сумму более 1,6 млн руб. за покровительство в заключении, исполнении, оплате договора и дополнительных соглашений на перевозки.

Следователи арестовали 21 земельный участок и два автомобиля обвиняемого стоимостью более 1,7 млн руб. Их намерены взыскать для оплаты штрафа.

После вынесения приговора виновного взяли под стражу в зале суда.

Ольга Воробьева