Полковника полиции назначили и.о. министра по нацполитике Ставрополья
Сергей Бабин занял пост министра нацполитики Ставрополья
Полковник полиции Сергей Бабин назначен исполняющим обязанности министра по национальной политике и делам казачества Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Фото: МВД РФ по Ставропольскому краю
Ранее Бабин занимал пост заместителя начальника полиции Главного управления МВД по Ставропольскому краю. Распоряжение о его назначении подписал глава региона во вторник, 3 июня.
Приступить к исполнению обязанностей министра Бабин должен 16 июня 2025 года после завершения всех формальных процедур.