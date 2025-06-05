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Полковника полиции назначили и.о. министра по нацполитике Ставрополья

Сергей Бабин занял пост министра нацполитики Ставрополья

Полковник полиции Сергей Бабин назначен исполняющим обязанности министра по национальной политике и делам казачества Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Фото: МВД РФ по Ставропольскому краю

Фото: МВД РФ по Ставропольскому краю

Ранее Бабин занимал пост заместителя начальника полиции Главного управления МВД по Ставропольскому краю. Распоряжение о его назначении подписал глава региона во вторник, 3 июня.

Приступить к исполнению обязанностей министра Бабин должен 16 июня 2025 года после завершения всех формальных процедур.

Николай Аксенов

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