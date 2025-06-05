Полковника полиции назначили и.о. министра по нацполитике Ставрополья

Полковник полиции Сергей Бабин назначен исполняющим обязанности министра по национальной политике и делам казачества Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД РФ по Ставропольскому краю Фото: МВД РФ по Ставропольскому краю

Ранее Бабин занимал пост заместителя начальника полиции Главного управления МВД по Ставропольскому краю. Распоряжение о его назначении подписал глава региона во вторник, 3 июня.

Приступить к исполнению обязанностей министра Бабин должен 16 июня 2025 года после завершения всех формальных процедур.

Николай Аксенов