Группу нелегальных мигрантов выявили на пилораме в Семеновском округе

В Семеновском округе при проверке лесоперерабатывающего предприятия выявили 14 иностранцев, работавших с нарушением миграционного законодательства. Семь из них были оформлены как квалифицированные специалисты без соблюдения установленных квот, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области 5 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

На мигрантов составили 12 протоколов по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ) и два — по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем правил въезда либо режима в РФ). Всех нарушителей оштрафовали. Кроме того, шестерых из них выдворят за пределы РФ.

В отношении руководителя предприятия усматривают признаки преступления по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Материалы проверки полиция направила в региональное УФСБ

Галина Шамберина