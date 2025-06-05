На Ставрополье установили памятники маршалам Жукову и Баграмяну

В Ставропольском крае установили памятники советским маршалам и героям войны по инициативе восьми муниципальных образований. Соответствующие предложения поступили в комиссию при региональном министерстве ЖКХ, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ставропольского края Фото: Правительство Ставропольского края

После утверждения проектов в парке села Эдиссия Курского округа появились бюсты маршалов Советского Союза И.Х. Баграмяна и Г.К. Жукова. В школе-интернате №6 города Благодарного установили бюст маршала И.С. Конева.

«Работа комиссии продолжается»,— отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья Александр Рябикин.

В сквере Георгиевска на улице имени П.М. Однобокова открыли памятник этому Герою Советского Союза. Кроме того, на домах ветеранов разместили 11 мемориальных досок в память о Героях Советского Союза.

Памятные объекты активно размещают на территории учебных заведений. В ближайшее время мемориальные сооружения планируют установить в школах №29 и №31 Пятигорска.

Николай Аксенов