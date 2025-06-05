О прибытии электричек Ростов — Таганрог будут объявлять заранее

О прибытии электричек Ростов — Таганрог будут объявлять за 20 минут до прибытия состава. Об этом сообщает в своем Telegram-канале министр транспорта региона Алена Беликова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Решение связано с тем, что дачники не успевали на посадку, так как о прибытии состава сообщали за пару минут.

«С СКЖД мы договорились о том, что все электрички в сторону Таганрога будут объявляться за 20 минут до прибытия состава»,— отметила министр.

Этого времени достаточно, чтобы все пассажиры успели на посадку в электрички.

Наталья Белоштейн