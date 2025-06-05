Курорт «Мрия» и компания «Валта Пет Продактс» создают новый стандарт pet-friendly отдыха в России

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Крымский курорт «Мрия», признанный эталоном премиального отдыха и одним из флагманов индустрии гостеприимства, с радостью объявляет о начале сотрудничества с компанией «Валта Пет Продактс» — ведущим российским производителем и дистрибьютором товаров для здоровой и счастливой жизни домашних питомцев. Партнерство компаний направлено на внедрение новых первоклассных стандартов гостеприимства для путешествующих вместе со своими домашними питомцами и стало важным шагом в развитии pet-friendly* культуры в России.

Стремление «Мрии» создавать мир, в который хочется вернуться, и 29-летняя глобальная экспертиза «Валты» в области заботы о качестве и продолжительности жизни домашних любимцев создали синергию, благодаря чему были разработаны уникальные по оформлению и содержанию welcome-наборы* для собак и кошек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: курорт «Мрия» Фото: курорт «Мрия»

Теперь каждый гость, путешествующий с питомцем, получает при заселении премиальный бокс, в который входят интерактивные игрушки, комфортная лежанка и стильные миски Mr.Kranch, суперпремиальный корм Award, натуральные лакомства «Мнямс», гигиенические пакеты и другие аксессуары, необходимые пушистому гостю. Вся продукция произведена в России в соответствии с лучшими стандартами качества, что гарантирует высокое качество, безусловную безопасность и заботу о любимцах.

Запуск проекта и стремление привнести новые практики в культуру приёма гостей с питомцами подчеркивают приверженность курорта «Мрия» принципам ответственного отношения к домашним животным. Последовательное развитие инфраструктуры, запуск специализированных программ и особое внимание к комфорту четвероногих гостей делают курорт одной из ключевых точек притяжения людей, которые не могут представить свой отдых без любимого четвероного друга.

Гостей с питомцами здесь ждут просторные номера, живописные зоны для прогулок и особое внимание к комфорту и безопасности четвероногих друзей. На территории курорта сейчас счастливо живут 80 домашних кошек, за которыми организован регулярный уход: вакцинация, стерилизация, ветеринарное сопровождение и уютные оборудованные домики. За благополучием питомцев следит волонтерская команда сотрудников курорта — инициативная группа «Департамент добрых дел».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: курорт «Мрия» Фото: курорт «Мрия»

«Мрия» уверенно укрепляет статус лидера среди отелей премиум-класса, поднимая стандарты pet-сервиса* на новый уровень и задавая ориентиры в индустрии гостеприимства, где забота о питомцах становится не опцией, а нормой высокого сервиса.

«Мрия» — это курорт мирового уровня, где инновации в сфере гостеприимства органично сочетаются с архитектурным шедевром, созданным сэром Норманом Фостером. Расположенный на побережье Черного моря, комплекс предлагает гостям не только комфорт и безупречный сервис, но и атмосферу уединения, эстетики и внимания к каждой детали.

pet-friendly — дружелюбное отношение к животным во время обслуживания welcome-наборы — приветственный набор pet-сервис — уходу за домашними животными

https://mriyaresort.com/