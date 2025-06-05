В Ставропольском крае в 2025 году построят 54 новые детские площадки

На территории Ставропольского края в 2025 году построят 54 новых детских площадок. Руководителям округов поручено сосредоточиться на населенных пунктах, где места для детского досуга особенно востребованы, сообщил Владимир Владимиров в своем Telegram-канале

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Региональная программа по созданию игровых площадок стартовала в 2024 году. Тогда 32 новые площадки появились в 24 точках. В текущем году власти увеличили охват программы.

«Главное, чтобы работы были выполнены качественно и в срок, а новые площадки были комфортными и безопасными»,— подчеркнул губернатор.

Краевое министерство ЖКХ подготовило примеры типовых проектов площадок. Доступ к ним свободный и бесплатный. Это поддержка для администраций, если нет возможности разработать уникальное проектное решение.

Николай Аксенов