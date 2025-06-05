СКР добивается лишения гражданства мигрантов, чьи дети топтали флаг в Обнинске

Управление СКР по Калужской области занимается подготовкой процедуры лишения приобретенного гражданства семей, чьи дети топтали флаг в цветах георгиевской ленты. Об этом ТАСС сообщил министр внутренней политики региона Олег Калугин.

Инцидент произошел в прошлом месяце в Обнинске. Двое подростков осквернили георгиевскую ленту, которая была установлена на одном из зданий в виде флага. По данному факту было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Известно, что члены семей несовершеннолетних недавно получили гражданство РФ.

«Семьи уехали, но тут важно закончить все юридические процедуры, — сказал господин Калугин. — Сегодня они уехали, а завтра приехали». Министр отметил, что «губернатор по этому поводу совершенно четко высказался».

По факту изначальной выдачи гражданства родителям подростков было возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

Степан Мельчаков