Нижегородского врача оштрафовали за обман пациентов на 1,2 млн рублей

Бывшего врача ЧУЗ «Клиническая больница "РЖД – Медицина"» в Нижнем Новгороде признали виновным в обмане пациентов на 1,2 млн руб. 55-летнего местного жителя судили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре 5 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что с апреля 2020 по февраль 2024 года врач навязывал пациентам платные медицинские услуги и покупку расходных материалов, которые подлежали оплате за счет бюджета.

Ущерб пациентам подсудимый возместил. Суд приговорил его к штрафу 350 тыс. руб.

Галина Шамберина