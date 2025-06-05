Ставрополье увеличило долю российских семян подсолнечника до 50%

Ставропольский край увеличил долю российских семян подсолнечника до 50%, удвоив показатель за год. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы края, все озимые зерновые культуры на Ставрополье уже выращиваются из отечественных семян. Доля импорта при яровом севе также сокращается. Регион продолжает наращивать использование российских семян кукурузы и сахарной свеклы.

«Чтобы справляться быстрее, работаем с научными центрами и с самими производителями»,— отметил Владимир Владимиров.

Власти края планируют стимулировать переход на отечественные семена с помощью субсидий. Аграрные предприятия, использующие российские семена сахарной свеклы, впервые получат краевую поддержку — компенсацию до 70% затрат на покупку посевного материала. Выплаты начнутся в июле под контролем регионального министерства сельского хозяйства.

Губернатор подчеркнул, что при закладке урожая 2026 года доля отечественных семян должна стать еще выше. Задачу достижения независимости от импортных семян поставил президент России.

Николай Аксенов