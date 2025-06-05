В фонд развития промышленности Челябинской области добавят 250 млн рублей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил увеличить капитализацию фонда развития промышленности на 250 млн руб. Он заявил об этом в ходе ежегодного обращения к депутатам заксобрания.

Глава региона поставил задачу для экономико-промышленного блока правительства региона — развивать производства в различных территориях, не только в Челябинске и Магнитогорске.

По словам Алексея Текслера, в 2024 году объем инвестиций в развитие предприятий достиг почти 550 млрд руб. Валовой региональный продукт Челябинской области приблизился к 3 трлн руб. За последние пять лет он вырос практически вдвое. Индекс промышленного производства в секторе обрабатывающих производств составил 100%.

Челябинский ФРП предлагает предоставляет промышленным предприятиям льготные займы по ставке от 1% годовых на срок до пяти лет. Фонд также является администратором реализации федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».