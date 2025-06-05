Саратовца оштрафовали за травмирование ноги рабочего аутригером

В Саратове суд вынес приговор в отношении 62-летнего местного жителя по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось, 9 июня минувшего года фигурант управлял экскаватором близ дома № 39/11 по ул. Огородной областного центра. Он не убедился в отсутствии посторонних людей в зоне работы экскаватора и начал поворачивать платформу, тогда как ковш оставался в грунте. В результате правая сторона аутригера оказалась на ноге потерпевшего, который находился рядом.

Фигурант в полном объеме признал вину. По решению суда он получил штраф в размере 50 тыс. руб.

Павел Фролов