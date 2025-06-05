87-летняя жительница Казани потеряла почти 4 млн руб. после общения с неизвестными. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пенсионерка из Казани отдала мошенникам 4 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Пенсионерка из Казани отдала мошенникам 4 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что несколько дней подряд ей звонили неизвестные с разных номеров. Звонившие утверждали, что денежные средства пенсионерки в банке находятся под угрозой перевода на нужды ВСУ. Чтобы предотвратить это, женщине якобы нужно передать сбережения надежному человеку. После общения с мошенниками пенсионерка сняла сбережения с банковских счетов и во дворе своего дома передала почти 4 млн руб. неизвестному мужчине.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Диана Соловьёва