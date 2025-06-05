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Глава Удмуртии провел рабочую встречу с министром финансов РФ

Состоялась рабочая встреча главы региона Александра Бречалова с министром финансов РФ Антоном Силуановым, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. На ней обсуждались вопросы строительства социальных объектов и модернизации городской среды.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На встрече был поднят вопрос строительства новой школы в микрорайоне В-8 в Ижевске. Александр Бречалов уточнил, что старт работ запланирован на июль текущего года. Финансирование будет осуществляться из республиканского бюджета. В планах — строительство современного образовательного учреждения на 1,1 тыс. мест с использованием экологичных материалов и энергоэффективных технологий.

Еще одной темой стало восстановление набережной Ижевска. В ходе встречи глава Удмуртии заручился федеральной поддержкой для завершение реконструкции. Окончить работы планируется осенью 2026 года.

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