В Ярославле в два раза выросла цена на флигель усадьбы Матвеевских

В Ярославле на продажу выставили северный флигель усадьбы Матвеевских (Советский переулок, 5). Объект продают за 73,7 млн руб. Соответствующий аукцион объявлен в системе «ГИС. Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2023 году Комитет по управлению муниципальным имуществом продал на аукционе здание, которое является объектом культурного наследия «Флигель северный» и входит в состав ОКН федерального значения «Ансамбль городской усадьбы Матвеевских», за 47,8 млн руб. При этом начальная цена была 31 млн, она выросла в ходе торгов ввиду большого числа участников.

После процедуры один из участников, заявка которого была отклонена, обратился в антимонопольную службу. Он указал на нарушения при проведении торгов, с чем согласился МУФАС, а позже и суды двух инстанций. В итоге для устранения нарушений мэрия должна была заново провести аукцион.

В прошлом году здание включили в прогнозный план приватизации на 2024-2026 годы. Оно выставлено на продажу вместе с земельным участком площадью 1,3 тыс. кв.м. с разрешенным использованием — «деловое управление». Аукцион состоится 7 июля, сейчас идет подача заявок.

Алла Чижова