В Новороссийске проводят обрезку деревьев для доступа обзора дорожных знаков

Обрезку деревьев, которые ограничивают видимость дорожных знаков, проводят в Новороссийске по 229 адресам. Об этом сообщает Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В первую очередь особое внимание уделяется гостевым улицам и территориям возле общеобразовательных учреждений. Работы организованы во всех внутригородских районах города»,— говорится в сообщении.

В Центральном районе определено 19 адресов, где проведут обрезку 47 деревьев, в Южном на 22 адресах планируется обрезать 34 дерева, в Приморском — 38 адресов и 38 деревьев. Больше всего деревьев планируется обрезать в Восточном и Новороссийском районах — в перечне целых 90 адресов и 97 деревьев, а также 60 адресов и 72 дерева соответственно.

Обрезка деревьев улучшит видимость дорожных знаков и повысит безопасность для всех участников дорожного движения, пояснили в МЦУ Новороссийска. По всем адресам специалисты ведут подготовку необходимой разрешительной документации.

Алена Воробьева