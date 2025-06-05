В Ижевске начался ремонт «колейного подъема» к ЦП по улице Пушкинской

Дорожники заменят верхний слой асфальта на центральном участке ул. Пушкинской от пер. Широкий до ул. Наговицына, сообщает пресс-служба администрации города. Ранее жители жаловались на сильную колейностью и изношенность покрытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Карты «Яндекс» Фото: Карты «Яндекс»

Работы проводятся по муниципальному контракту на содержание улично-дорожной сети. По нему проведут ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на городских дорогах общей площадью 8 тыс. кв. м.

Сейчас МУП «ДРЭУ» выполнил фрезерование верхнего слоя асфальта на участке. Идет ремонт колодцев. В ближайшие дни дорожники приступят к укладке выравнивающего и верхнего слоев. Работы планируется завершить 9 июня.