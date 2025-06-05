Рябков: самолеты, поврежденные в ходе атаки ВСУ, будут восстановлены

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что российские самолеты во время операции ВСУ 1 июня не уничтожены, а повреждены и будут восстановлены.

Сергей Рябков также опроверг заявления украинских властей о результатах атаки, назвав их несостоятельными. Он призвал доверять информации, распространяемой Министерством обороны России.

Замминистра добавил, что до телефонного разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа Москва поднимала вопрос об отсутствии реакции на инцидент со стороны США.

Минобороны РФ сообщило, что 1 июня ВСУ совершили теракт с использованием беспилотников, нацеленных на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, но несколько единиц авиатехники загорелось. Все пожары были оперативно потушены, жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.