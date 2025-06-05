Товарооборот между Татарстаном и Кыргызстаном составил 138 млн долларов США

По итогам 2024 года товарооборот между Татарстаном и Кыргызстаном достиг 138 млн долларов США. За последние несколько лет этот показатель увеличился вдвое. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов, передает пресс-служба раиса.

Сегодня господин Минниханов встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Раис Татарстана планирует участвовать в IX заседании Управляющего комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и экосистем.

Рустам Минниханов заявил, что республика заинтересована в расширении присутствия компаний на территории Кыргызской Республики, в том числе увеличении поставок сельхозтехники, нефтехимической продукции, шин автомобилей и халяльной продукции.

Диана Соловьёва