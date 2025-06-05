На полигоне саратовского филиала АО «Ситиматик» погиб рабочий, начали проверку

Прокуратура Энгельса приступила к проверке по факту гибели рабочего на полигоне саратовского филиала АО «Ситиматик». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, рабочий погиб в Энгельсе при выполнении работ сегодня, 5 июня. Прокуратура контролирует процессуальную проверку, которую проводит по данному факту следствие.

Также надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований трудового законодательства в части охраны труда и техники безопасности. Как только она завершится, решат вопрос о мерах реагирования.

Павел Фролов