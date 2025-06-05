На Ставрополье ликвидировали 9 свалок ТБО площадью 35 тысяч кв. м
Суд обязал очистить водоохранную зону реки Татарки от строительного мусора
В Ставропольском крае ликвидировали 9 несанкционированных свалок строительных отходов общей площадью около 35 тысяч кв. м в районе реки Татарки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Нарушения выявила природоохранная прокуратура во время проверки соблюдения земельного законодательства на территории Шпаковского округа. Надзорное ведомство установило, что на 9 участках сельскохозяйственного назначения в границах водоохранной зоны реки размещен строительный мусор и проводятся земляные работы без разрешения на пользование федеральным водным объектом.
Прокурор подал иск в суд с требованием запретить несанкционированные работы и обязать организатора убрать территории от строительного мусора, а также провести рекультивацию земель.
Суд удовлетворил требования прокурора. Незаконные свалки ликвидированы.