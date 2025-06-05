В Самаре перед судом предстанут двое бывших командиров отделений транспортной полиции

В Железнодорожный районный суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя и двух бывших полицейских — командиров отделений Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. В зависимости от роли они обвиняются по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

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По версии следствия, с 2022 года по 2024 год командиры отделения транспортной полиции за незаконное вознаграждение от местного жителя не выполняли обязанности по проверке на территории железнодорожного вокзала ряда иностранных граждан, находящихся в РФ с нарушением режима пребывания (проживания). В результате иностранные граждане не были привлечены к административной ответственности и избежали выдворения за пределы РФ. Сумма вознаграждения составила около 15 тыс. руб.

В Центральном МСУТ СКР уточняют, что все обвиняемые из органов внутренних дел уволены. Ряду фигурантов уголовных дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Руфия Кутляева