Под Волгоградом в госсобственность вернули участок площадью 1,5 тыс. кв. м

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области удовлетворил требования прокуратуры и вернул в муниципальную собственность незаконно отчужденный земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что находящийся в Краснослободске участок площадью 1,5 тыс. кв. м из категории земель населенных пунктов местный житель получил в собственность без проведения торгов. Он отдал за него 16 тыс. руб., тогда как кадастровая стоимость участка составляет 1,3 млн руб. Также надзорное ведомство установило, что на этой земле объект недвижимости не построен.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура Среднеахтубинского района попросила суд признать сделку по продаже участка недействительной, обязать гражданина вернуть землю в муниципальную собственность. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения. Кроме того, прокуратура инициировала уголовное преследование по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) по факту незаконного получения земельного участка.

Павел Фролов