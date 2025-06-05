Суд обязал Минздрав Северной Осетии отремонтировать томографы в онкодиспансере
Верховный суд Северной Осетии обязал региональный Минздрав отремонтировать сломанные томографы в республиканском онкологическом диспансере после иска прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Прокуратура Промышленного района Владикавказа проверила соблюдение законов об охране здоровья граждан в республиканском онкодиспансере. Выяснилось, что в медучреждении не работают дорогие аппараты: магнитно-резонансный томограф и два устройства компьютерной томографии.
Власти не приняли мер по устранению неполадок. Тогда надзорное ведомство подало апелляционное представление в суд.
Исполнение судебного решения контролирует прокуратура республики.