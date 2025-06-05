Суд обязал Минздрав Северной Осетии отремонтировать томографы в онкодиспансере

Верховный суд Северной Осетии обязал региональный Минздрав отремонтировать сломанные томографы в республиканском онкологическом диспансере после иска прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Прокуратура Промышленного района Владикавказа проверила соблюдение законов об охране здоровья граждан в республиканском онкодиспансере. Выяснилось, что в медучреждении не работают дорогие аппараты: магнитно-резонансный томограф и два устройства компьютерной томографии.

Власти не приняли мер по устранению неполадок. Тогда надзорное ведомство подало апелляционное представление в суд.

Исполнение судебного решения контролирует прокуратура республики.

Николай Аксенов