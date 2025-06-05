В Томске осудят организаторов сети казино, заработавших более 1,6 млрд рублей

Октябрьский райсуд Томска рассмотрит уголовное дело в отношении организованной преступной группы (ОПГ) из семи человек, создавших сеть подпольных казино. Их суммарный доход следствие оценивает более чем в 1,6 млрд руб. Фигурантам дела вменяют в вину незаконную организацию и проведение азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По версии следствия, члены ОПГ действовали с 2016-го по 2024 год. Организатором выступил 51-летний житель Томской области, который привлек своих знакомых — пятерых женщин и двух мужчин.

Азартные игры фигуранты дела проводили в 27 помещениях Томска и Северска под видом букмекерской деятельности. В июне 2024 года правоохранители задержали участников нелегального бизнеса.

На имущество и средства членов банды наложен арест на общую сумму свыше 650 млн руб.

Александра Стрелкова