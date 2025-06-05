Смольный согласовал внешний облик будущего Дворца танца на Камышовой улице

Власти Санкт-Петербурга согласовали облик будущего «Дворца танца» в Приморском районе города. Современный спортивный комплекс для танцев на колясках планируется построить на Камышовой улице — рядом с уже действующим в этой локации Центром адаптивного спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Следующая фотография 1 / 4 Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как сообщается в Telegram-канале губернатора Петербурга Александра Беглова, проект предполагается завершить в этом году, а само строительство начать в следующем. Иных подробностей в сообщении от имени главы города не приводится.

«Танцы на колясках — популярное направление в Петербурге. Мы традиционно принимаем чемпионаты России по этому виду спорта. Новый центр создаем для того, чтобы любой желающий мог тренироваться в лучших условиях»,— цитирует комментарий господина Беглова пресс-служба Смольного.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в августе прошлого года на Яхтенной улице в Приморском районе Петербурга открылся Центр адаптивной физкультуры и адаптивного спорта площадью 22 тыс. кв. м. Этот спорткомплекс был назван крупнейшим в России.

Андрей Цедрик