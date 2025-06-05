Экс-владелец ЧЭМК подал иск к приставам из-за недвижимости в поселке АМЗ

Бывший собственник Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов подал иск к судебному приставу Светлане Иксановой. Заявитель требует признать незаконным ее бездействие при регистрации его права собственности на недвижимое имущество в Советском районе Челябинска. Иск принят к производству, сообщает пресс-служба регионального арбитражного суда.

Заявление подано 2 июня. В иске Юрий Антипов требует, чтобы суд обязал Светлану Иксанову подать заявление в челябинское управление Росреестра о кадастровом учете недвижимости и регистрации его права собственности.

По данным пресс-службы суда, речь идет о трех хозяйственных постройках и каменном ограждении с воротами на земельных участках по улицам Калининградской и Толбухина в поселке АМЗ Советского района. Там расположены коттеджи бывших собственников ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова. Хозпостройки обеспечивают дома электричеством, водой и газом. Заседание по рассмотрению заявления назначено на 6 июня.

В мае 2024 года судебные приставы подали в суд иск о взыскании с Юрия Антипова десяти земельных участков, четыре из которых находились также в общей долевой собственности с агрофирмой «Ариант» и Александром Аристовым. Девять из них располагались в границах улиц Толбухина, Калининградской и переулка Обский в поселке АМЗ, а последний и самый крупный — в поселке Прудный Сосновского района. Общая площадь участков составила более 31 га. Помимо земли, приставы требовали изъять половину нежилого здания площадью 74,6 кв. м, а также два коттеджа в переулке Обский, 15 площадями более 1 тыс. кв. м. и 1,4 тыс. кв. м соответственно. В настоящий момент это заявление рассматривается в суде.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 5 апреля 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. с семей бывших владельцев промышленной группы «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. Последний управлял группой компаний «Ариант». В счет суммы взыскания были изъяты активы ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма “Южная”» (Краснодарский край), ООО «ЦПИ — Ариант» (Челябинск), ООО «Агрофирма “Ариант”», входивших в холдинг господина Аристова.

Ольга Воробьева