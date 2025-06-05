Группа ФИНГО и Сколково подписали соглашение о развитии технологий в сфере экологического машиностроения

Группа ФИНГО и Фонд «Сколково» подписали соглашение о развитии новых технологий в сфере экологического машиностроения и внедрения разработок по снижению вредных выбросов в атмосферу. В рамках партнерства компания разместит на территории Сколково НИОКР-центр для разработки и коммерциализации новых решений в сфере очистки газов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группа ФИНГО Фото: Пресс-служба группа ФИНГО

Заира Махачева, генеральный директор «ТЛП Менеджмент» (управляет группой ФИНГО): «Ключевая цель нашего сотрудничества со Сколково – развитие отечественных технологий в сфере газоочистки, укрепление отечественного технологического суверенитета, а также проведение научных исследований с использованием широких возможностей Инновационного центра. Вместе со Сколково мы планируем совершенствовать значительный опыт, накопленный в российском экологическом машиностроении за последние десятилетия».

Группа ФИНГО является российским поставщиком инновационных решений в сфере очистки воздуха, она производит высокотехнологичные газоочистные фильтры для ключевых отраслей российской экономики. Основными потребителями ее продукции являются предприятия добывающей промышленности, в том числе угольной энергетики, черной и цветной металлургии, целлюлозно-бумажного и цементного производства. Газоочистные фильтры ФИНГО, установлены в 56 странах мира и 400 российских городах.

Алексей Паршиков, заместитель председателя Правления по работе с партнерами Фонда «Сколково»: «Наше сотрудничество способствует реализации нацпроекта “Экологическое благополучие”. Решения Группы ФИНГО сокращают вредные выбросы промышленных предприятий в атмосферу, что помогает выполнять ключевые показатели нацпроекта. Рассчитываем, что поддержка Сколково в развитии исследовательского центра ФИНГО ускорит вывод на рынок новых, конкурентных на мировом уровне продуктов для промышленной экологии».

Соглашение было подписано на полях международного инновационного форума Startup Village 2025, который является уникальной технологической площадкой, где основатели стартапов встречаются с инвесторами, корпорациями, учеными, футурологами и представителями власти для обсуждения технологических трендов, идей и формирования нового поколения российских предпринимателей. В 2025 году Startup Village собрал 16 тыс. посетителей более чем из 40 стран.

ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС»