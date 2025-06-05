В Новороссийске пройдут военные учения 5 июня

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) проведут сегодня, 5 июня, учения в акватории морского порта. Об этом сообщает Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бороненко Фото: Максим Бороненко

Учения запланированы в период с 21:00 до 23:00. Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие.

В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены стрельбы.

При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде. К последним относятся гидроциклы, виндсерфинг, сапборды. Также под запрет попадают любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега.

Алена Воробьева