В Новороссийске пройдут военные учения 5 июня
Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) проведут сегодня, 5 июня, учения в акватории морского порта. Об этом сообщает Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.
Фото: Максим Бороненко
Учения запланированы в период с 21:00 до 23:00. Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие.
В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены стрельбы.
При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде. К последним относятся гидроциклы, виндсерфинг, сапборды. Также под запрет попадают любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега.