Главу пензенской компании оштрафовали за нарушения при эксплуатации полигона ТБО

В Земетчинском районе Пензенской области по требованию надзорного ведомства оштрафовали руководителя ООО «Земетчинодорсервис» за нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации полигона ТБО. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки надзорное ведомство выяснило, что ООО «Земетчинодорсервис» эксплуатирует полигон ТБО вблизи р. п. Земетчино. При этом прокуратура не нашла там ливневой канализации, дренажной системы для отвода фильтрата, локальных очистных сооружений. Также на территории не выявили озеленения откосов.

Кроме того, компания не актуализировала в госреестре учетные данные об объектах, которые негативно влияют на окружающую среду, и об источниках загрязнения атмосферного воздуха. Среди нарушений и отсутствие в отчетах организации информации об осуществлении мониторинга атмосферного воздуха.

По итогам проверочных мероприятий гендиректора ООО «Земетчинодорсервис» привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 6.35, ст. 8.1, ст. 8.5 КоАП РФ, обязали выплатить штраф в размере 52 тыс. руб. Главе компании внесли представление, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Прокуратура поставила на контроль устранение выявленных нарушений.

Павел Фролов