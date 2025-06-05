В Бузулуке раскрыто мошенничество с отловом бездомных животных

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с отловом безнадзорных животных в Бузулуке (ч. 1 ст. 159 УК РФ). В преступлении обвиняется местный предприниматель. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Следствие установило, что в ноябре 2024 года обвиняемый заключил с управлением жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Бузулука муниципальный контракт на стерилизацию и вакцинацию бездомных животных от бешенства, а также на их маркирование с помощью подкожного микрочипа.

Силовики выяснили, что коммерсант не выполнил свои обязательства в отношении восьми животных и предоставил заказчику акты с заведомо ложными и недостоверными сведениями. Также он приложил фиктивные фото- и видеоотчеты.

Сумма ущерба, причиненного муниципальному бюджету, превысила 20 тыс. рублей. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд.

Георгий Портнов