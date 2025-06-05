Врач-реаниматолог городской больницы № 2 в Набережных Челнах Марат Альмакаев оказал медицинскую помощь пассажиру рейса Казань — Анталья, чье состояние ухудшилось на борту самолета. Об этом сообщает Управление здравоохранения по Набережным Челнам.

Пассажиру рейса стало плохо спустя час после взлета. Капитан корабля по громкой связи сообщил, что пассажиру нужна помощь врача. Марат Альмакаев услышал крик жены пассажира и направился к их местам. Мужчина средних лет был бледен и не реагировал на окружающих. У пассажира упало давление, началась брадикардия, и он стал терять сознание.

Реаниматолог понял, что у мужчины произошел обморок на фоне сосудистого коллапса, и начал оказывать помощь. Через 10 минут пассажир пришел в себя, давление пришло в норму.

После этого выяснилось, что у мужчины слабое сердце, т. к. в 2017 году ему диагностировали инфаркт миокарда. Врач попросил стюардесс принести пассажиру крепкий сладкий чай.

Диана Соловьёва