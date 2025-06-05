В Оренбуржье один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе

Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии в Оренбургской области. Происшествие случилось на 170 км автодороги «Оренбург – Орск» в Кувандыке у поселка Краснощеково. Об этом сообщает региональное УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инспекторы ГИБДД установили, что 51-летний водитель автомобиля Hyundai выезжал с прилегающей территории, не уступил дорогу и врезался в машину Toyota под управлением 42-летнего водителя, который двигался по трассе М-5 «Урал» со стороны Орска в направлении Оренбурга.

В результате происшествия водитель и два пассажира Hyundai получили травмы и были госпитализированы в городскую больницу Кувандыка. Однако позже 73-летняя пассажир скончалась в медицинском учреждении.

Георгий Портнов