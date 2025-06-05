В Автозаводском районе Тольятти призвали бороться с незаконной торговлей

Жители 6-го квартала Автозаводского района Тольятти обеспокоены состоянием территории у магазина «Культтовары» на ул. Революционной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат городской думы Натаниэль Папурин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам парламентария, местные жители вместе с ним не раз обращались в администрацию и надзорные органы. По их мнению, ответы чиновников остаются формальными.

Проблемный участок находится в центре гостевого маршрута между торговым центром и улицей Революционной. «Вместо благоустроенного общественного пространства здесь сформировалась стихийная зона несанкционированной торговли. Временные сооружения, павильоны с фастфудом и точками продажи разливного пива — все это нарушает санитарные нормы и визуально искажает облик города»,— отметил депутат, добавив, что из-за незаконной торговли накапливаются отходы и распространяются неприятные запахи, а это негативно сказывается на качестве жизни горожан и впечатлениях гостей Тольятти.

Парламентарий намерен обратиться в вышестоящие инстанции, считая, что «только с регионального уровня можно добиться реальных действий».

Андрей Сазонов