Астраханца отправили в колонию за потерю зрения подростком в результате выстрела

Икрянинский районный суд Астраханской области вынес приговор в отношении 22-летнего жителя поселка Красные Баррикады по уголовному делу о причинении тяжких телесных повреждений несовершеннолетнему (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, в ноябре минувшего года между фигурантом и ранее знакомым ему 16-летним местным жителем возник конфликт. В какой-то момент 22-летний молодой человек намеренно выстрелил подростку в область правого глаза из пневматического газобалонного пистолета. Потерпевший получил проникающее ранение глазного яблока и полностью потерял зрение на один глаз.

Суд наказал фигуранта тремя годами колонии общего режима. Также суд по иску прокурора взыскал с него моральный вред в размере 600 тыс. руб. в пользу потерпевшего.

Павел Фролов