В Казани на станции метро «Козья Слобода» произошло задымление

В казанском метрополитене на станции «Козья Слобода» произошло задымление после скачка напряжения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Метроэлектротранс».

Задымление произошло вечером 4 июня в 23:36 после скачка напряжения на внешних сетях. После задымления соединительной муфты на высоковольтном кабеле напряжение было подано по резервному источнику и была включена вентиляция.

Сотрудники метрополитена справились с задымлением, пожарных не вызывали. Сообщается, что угроз для жизни пассажиров не было. Поезда прибывают в штатном режиме. Соединительную муфту заменили ночью.

Диана Соловьёва