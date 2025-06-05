В Тольятти планируют приобрести 27 новых троллейбусов

Власти Тольятти в 2025 году планируют закупить 27 новых троллейбусов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В настоящее время по улицам Тольятти в тестовом режиме курсирует новый троллейбус «Горожанин» производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Преимуществом данной модели электротранспорта является возможность проехать до 20 км на автономном ходу — без подключения к контактной сети.

Городские власти просят пассажиров оставлять отзывы о новой модели.

Андрей Сазонов