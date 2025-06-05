В городе Шахты из-за нападения бездомной собаки на ребенка возбудили уголовное дело
Следственный комитет разберется в обстоятельствах нападения на ребенка бездомной собаки на пляже в городе Шахты. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.
Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что малолетний ребенок получил повреждения, ему потребовалась медицинская помощь. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). О ходе его расследования доложат председателю СК Александру Бастрыкину.