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В городе Шахты из-за нападения бездомной собаки на ребенка возбудили уголовное дело

Следственный комитет разберется в обстоятельствах нападения на ребенка бездомной собаки на пляже в городе Шахты. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что малолетний ребенок получил повреждения, ему потребовалась медицинская помощь. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). О ходе его расследования доложат председателю СК Александру Бастрыкину.

Константин Соловьев

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