В городе Шахты из-за нападения бездомной собаки на ребенка возбудили уголовное дело

Следственный комитет разберется в обстоятельствах нападения на ребенка бездомной собаки на пляже в городе Шахты. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что малолетний ребенок получил повреждения, ему потребовалась медицинская помощь. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). О ходе его расследования доложат председателю СК Александру Бастрыкину.

Константин Соловьев