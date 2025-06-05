Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 08:07

Оборот общепита в Прикамье снизился на 4,5% по сравнению с прошлым годом

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — апреле 2025 года составил 280,6 млрд руб., что на 1% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Оборот общественного питания сложился в сумме 16 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 4,5% ниже уровня прошлого года.

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 мая 2025 года составил 52,6 млрд руб., что соответствует 40 дням торговли.

Новости компаний Все