Оборот общепита в Прикамье снизился на 4,5% по сравнению с прошлым годом

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — апреле 2025 года составил 280,6 млрд руб., что на 1% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Оборот общественного питания сложился в сумме 16 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 4,5% ниже уровня прошлого года.

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 мая 2025 года составил 52,6 млрд руб., что соответствует 40 дням торговли.