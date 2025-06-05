Главе СКР доложат по ситуации с нарушением прав членов волгоградского СНТ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить по ситуации с нарушением прав членов садоводческого товарищества в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Ранее члены СНТ «Здоровье» Городищенского района рассказали о противоправных действиях председателя садоводческого товарищества в видеообращении к господину Бастрыкину. Они отметили, что правоохранительные органы не принимают мер.

По указанному факту органы внутренних дел расследуют уголовное дело. Следственные органы регионального подразделения СКР ходатайствуют о передаче материалов в свое производство. Начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову по поручению главы СКР также предстоит доложить о результатах рассмотрения ходатайства органов следствия.

Павел Фролов