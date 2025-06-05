Вратарь ХК «Трактор» Зак Фукале переходит в минское «Динамо»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» покидает вратарь Закари Фукале. Он подписал контракт с минским «Динамо», сообщает хоккейное агентство Gold Star Hockey в своем telegram-канале.

«Агентство поздравляет своего клиента Зака Фукале с подписанием контракта с “Динамо” Минск!»,—говорится в сообщении.

За новую команду вратарь будет играть как минимум два сезона. Спортсмен станет самым высокооплачиваемым голкипером Континентальной хоккейной лиги, сообщает Gold Star Hockey

Зак Фукале провел в челябинском «Тракторе» два сезона. Всего одержал 52 победы в регулярных чемпионатах и 20 в плей-офф. В последнем сезоне вместе с командой голкипер стал серебряным призером КХЛ.