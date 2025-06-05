Назначены пять летних поездов из Челябинска в курортные города

На Южно-Уральской железной дороге возобновилось движение летних пассажирских поездов из Челябинской области на Черноморское побережье, а также в Калининград. За сезон на юг России планируется перевезти около 150 тыс. человек, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Назначены поезда из Челябинска в Адлер, Новороссийск и Имеретинский Курорт. Они курсируют через день. Кроме того, по пятницам из Челябинска будет отправляться летний поезд в Севастополь, а по четвергам — в Калининград.

Еще два дополнительных состава в направлении Черноморского побережья на ЮУЖД будут курсировать из Орска — в Анапу и Имеретинский Курорт.

По данным Южно-Уральской железно дороге, наиболее популярные направления у пассажиров — Адлер, Анапа, Краснодар, Сочи Новороссийск, Лазаревское и Лоо.