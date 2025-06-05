Новосибирского адвоката ждет суд за попытку обмануть клиента на 300 тысяч

Завершено расследование уголовного дела в отношении новосибирского адвоката, которому предъявлено обвинение в покушение на мошенничество (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом рассказали в региональном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В материалах дела указывается, что в апреле 2025 года адвокат убедил своего подзащитного дать взятку должностному лицу за решение вопроса по процедуре обжалования судебного решения. По информации источников, речь идет о сумме 300 тыс. руб. Следствие считает, что юрист не собирался предпринимать никаких мер по передаче взятки, а деньги хотел присвоить. Реализовать криминальную схему адвокату не удалось, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ.

Заместитель прокурора области Виталий Дымолазов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу и направил его на рассмотрение Октябрьского райсуда, сообщили в надзорном ведомстве.

Илья Николаев