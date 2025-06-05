В Сочи проверяют сообщения об утоплении кошки пенсионером

Полиция Сочи начала проверку по сообщению об утоплении кошки пожилым мужчиной на улице Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю

Согласно публикациям из соцсетей, пенсионер достал животное из пакета и намеренно бросил его в реку. Кошка не смогла выбраться и погибла, ее тело унесло течением к морю.

По данным Telegram-каналов, свидетелями произошедшего стали дети. Мужчина покинул место происшествия.

По факту случившегося зарегистрирован материал в отделе полиции Центрального района УВД Сочи. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Алина Зорина