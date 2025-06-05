Задержан красноярец, расстрелявший мужчину за сделанное замечание

18-летний житель Красноярска задержан за покушение на убийство местного жителя, сделавшего ему замечание. Как рассказали в краевом управлении СКР, следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в ночное время 24 мая 27-летний пострадавший находился в гостях в доме по улице Карла Маркса и услышал доносящийся с улицы шум. Выйдя во двор, он увидел незнакомого молодого человека, который кричал и громко матерился. В ответ на сделанное замечание хулиган достал из кармана пневматический пистолет и трижды выстрелил в потерпевшего, ранив в шею. После выстрелов потерпевший упал на землю, а подозреваемый скрылся.

Раненый самостоятельно обратился в экстренные службы, ему была оказана медпомощь. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Предполагаемого стрелка установили и задержали, у него изъяли травматический пистолет.

Илья Николаев