Новосибирское заксобрание назначило выборы нового созыва
Очередные выборы депутатов законодательного собрания Новосибирской области назначены на 14 сентября 2025 года. Решение об этом приняла сессия регионального парламента 5 июня.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Днем голосования является второе воскресенье сентября. Согласно законодательству, решение о проведении выборов заксобрания должно быть принято не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.
«Решение принято, выборы назначены, работаем»,— прокомментировал назначение выборов спикер Андрей Шимкив.
В составе заксобрания 76 депутатов. 38 из них избираются по партийным спискам, 38 — в одномандатных округах. Предыдущие выборы прошли в 2020 году.