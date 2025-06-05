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Новосибирское заксобрание назначило выборы нового созыва

Очередные выборы депутатов законодательного собрания Новосибирской области назначены на 14 сентября 2025 года. Решение об этом приняла сессия регионального парламента 5 июня.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Днем голосования является второе воскресенье сентября. Согласно законодательству, решение о проведении выборов заксобрания должно быть принято не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

«Решение принято, выборы назначены, работаем»,— прокомментировал назначение выборов спикер Андрей Шимкив.

В составе заксобрания 76 депутатов. 38 из них избираются по партийным спискам, 38 — в одномандатных округах. Предыдущие выборы прошли в 2020 году.

Валерий Лавский

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