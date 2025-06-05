«Башспирт» судится за товарный знак «Вечный зов»

АО «Башспирт» намерено выпускать водку под товарным знаком «Вечный зов». Об этом следует из решения Суда по интеллектуальным правам по иску компании к жительнице Алтайского края Любови Шебалиной.

Госпоже Шебалиной по праву наследования перешли права на товарный знак «Вечный зов» (в том числе для производства алкогольной продукции), но она его, по заверению компании, не использует по назначению. В январе 2024 года «Башспирт» обратился в Роспатент с просьбой о прекращении правовой охраны товарного знака, но получил отказ. На предложение компании отказаться от права на товарный знак либо заключить договор об отчуждении исключительного права на него госпожа Шебалина не ответила.

Учитывая, что ответчик не использует товарный знак при производстве алкогольной продукции, а у «Башспирта» есть заинтересованность в досрочном прекращении прав госпожи Шебалиной на него, суд удовлетворил иск компании.

Олег Вахитов