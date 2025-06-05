Экс-депутата гордумы Тулуна осудили на два года условно за мошенничество

Тулунский горсуд вынес приговор в отношении экс-депутата гордумы Тулуна (Иркутская область). Его признали виновным в покушении на мошенничество (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подсудимому назначили два года условно и штраф в размере 100 тыс. руб., сообщает СУ СКР региона. Как писал «Ъ-Сибирь», речь идет о Сергее Романенко.

«В ходе предварительного следствия он (Сергей Романенко.— «Ъ») признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве»,— говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в 2020 году фигурант дела получил от сотрудника администрации города подложные документы, которые предоставил в минстрой региона. Благодаря этому, в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья, депутат был включен в очередь на получение двух квартир.

Общая стоимость недвижимости составила более 6,5 млн руб. Расследование уголовного дела в отношении сотрудника администрации продолжается.

Александра Стрелкова