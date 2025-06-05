Ученые предложили привлечь туристов на место раскопок динозавров в Приамурье

Институт геологии и природопользования ДВО РАН предложил создать на местонахождении динозавров в Благовещенске международный центр притяжения научно-популярного туризма. Предложение озвучила команда Амурской области на проходящем на Камчатке окружном форуме «Студтуризм 2025».

Благовещенск — единственный город в мире, в черте которого до сих пор находят останки гигантских ящеров. Однако до сих пор на кладбище динозавров могли попасть только ученые-палеонтологи.

«Местонахождение представляет собой конус выноса древних селевых потоков. Множество динозавров было захоронено под грязекаменными отложениями, что определило их сохранность. Уникальное расположение прямо в городской черте (занимает около 1,5 га почти в центре города.— «Ъ») позволяет сделать действительно объект мирового уровня. Можно будет проводить мероприятия научно-популярной туристической направленности и, само собой, продолжать всесторонние фундаментальные комплексные исследования динозавров Приамурья»,— рассказал «Ъ» научный сотрудник ИГиП ДВО РАН Иван Болотский.

На данный момент из костеносного горизонта извлечена малая часть окаменелостей. Ученые не исключают обнаружения новых родов и видов динозавров, заселявших эти территории 66 млн лет назад.

В областном Агентстве гостеприимства считают, что объект станет уникальным в мировом масштабе, а в перспективе туристы смогут заниматься исследованиями сразу в двух странах — в 350 км расположено китайское местонахождение останков Луньгушань.

Анна Яшина, Благовещенск