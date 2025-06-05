Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Камчатки

5 июня в 02:39 по камчатскому времени (17:39 по мск) у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1. Толчки ощущались в пределах трех баллов.

По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия находился в Авачинском заливе в 89 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Очаг залегал на глубине 38 км под морским дном.

По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались с силой до трех баллов.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский